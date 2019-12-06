الشرطة الكينية: مقتل 8 أشخاص إثر توقيف متطرفي حركة "الشباب" حافلة

أعلنت الشرطة الكينية مقتل ثمانية أشخاص شمالي البلاد، إثر توقيف متطرفين تابعين لحركة "الشباب" حافلة وقتل ركابها.



وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة - إن حركة "الشباب" الصومالية أعلنت مسئوليتها عن الحادث، مشيرة إلى أنها توعدت كينيا بالانتقام بعد إرسالها جنودا إلى الصومال لمكافحة أنشطتها.



وكانت حركة "الشباب"، وفي واحدة من أسوأ جرائمها داخل كينيا، اختطفت في عام 2014 حافلة وقتلت 28 راكبًا كانوا بداخلها.

