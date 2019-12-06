لحظة تتويج تامر حسنى بجائزة "جينيس ريكورد" (فيديو)

حصل "الدستور" على مقطع فيديو لحظة تتويج المطرب المصري تامر حسني بجائزة "جينيس ريكورد" العالمية كأفضل فنان مؤثر في العالم، وانتهى حفلها منذ قليل فى مدينة أبوظبي الإماراتية.



وجاء ترشيح تامر حسنى للجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهى: جائزة أول فنان عربى يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان فى العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التى أقامها مع جمهوره، وهى جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "IRON MAN" روبرت دونى جونير.