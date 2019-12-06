لافروف يكذب شائعات "عش التجسس" الروسى فى فرنسا

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأنباء التي تحدثت عن وجود "مرتزقة روس" في ليبيا، وتدخل موسكو في الشئون الداخلية لدولة تشيلي بـ"الشائعات الكاذبة".



وقال لافروف خلال مؤتمر (البحر الأبيض المتوسط: حوار روما)، اليوم، إن الأنباء التي تتحدث عن عش تجسس روسي في فرنسا باطلة.



كانت صحيفة "لوموند" قد نشرت في وقت سابق، بعض المواد التي تحدثت عن "قاعدة أوروبية للعملاء الروس" بمنطقة سافوي العليا.



وزعمت الصحيفة أن المديرية العامة في هيئة الأركان العامة الروسية GRU استخدمت القاعدة لتنفيذ عمليات خاصة على امتداد أوروبا.