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انعقاد لجنة التشاور السياسى بين السودان وروسيا فى موسكو

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:14 م
جريدة الدستور
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عقدت في موسكو، اليوم الجمعة، اجتماعات الدورة الثامنة للجنة التشاور السياسي بين السودان وروسيا.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن السفير صديق عبدالعزيز وكيل وزارة الخارجية ترأس الجانب السوداني، فيما ترأس الجانب الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وتناولت الاجتماعات العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى بحث وتنسيق المواقف والدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، بجانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتوصل الطرفان لتفاهمات مشتركة نحو زيادة التبادل التجاري، ومشكلة الديون والتنسيق المصرفي بجانب الشروع في دراسة مشروعات استثمارية مشتركة، وبحث إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك بين البلدين لدفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين السودان وروسيا.

كما تمت مناقشة كيفية تسهيل حركة المواطنين ورجال الأعمال بإلغاء نظام التأشيرة القائم بين البلدين.

واتفق الطرفان على عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي خلال الربع الأول من العام المقبل بالخرطوم.

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