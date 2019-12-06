قبرص تتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد تركيا وحكومة السراج

تقدمت قبرص بشكوى رسمية لمجلس الأمن ضد تركيا وحكومة الوفاق الليبية غير المعتمدة، حسبما أفادت به قناة "مداد نيوز" السعودية، مساء اليوم الجمعة، في نبأ عاجل.



يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج، كان وقع في 27 نوفمبر الماضي، اتفاقية ترسيم حدود مع تركيا، دون الرجوع للدول المجاورة، وتعطي الاتفاقية لتركيا الحق في حدود بحرية لم تكن لها.

