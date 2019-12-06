انتحار شاب بتناول قرص سام بمنية النصر فى الدقهلية

أقدم شاب على الانتحار بتناول قرص سام يستخدم فى حفظ القمح لمروره بأزمة نفسية ما أدى إلى وفاته على الفور بمنية النصر في الدقهلية.



كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منية النصر لمركز شرطة منية النصر بوصول شخص فى حالة إعياء شديدة نتيجة تناول مادة سامة وتوفى فور وصوله.



وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه يدعى "مجدي أ م" ٢٤ سنة، ويعانى من حالة نفسية منذ فترة فقام بتناول قرص سام يستخدم فى حفظ القمح وتم إيداعه العناية المركزة للعلاج إلا أنه توفي متأثرًا بمفعول القرص.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى كلفت المباحث بتحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.