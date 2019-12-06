يد المنيا يفوز على أسوان 23 ـ 22 في مباراة قوية بالدوري الممتاز

نجح فريق كرة اليد بنادي المنيا في مواصلة انتصاراته هذا الموسم، وحقق فوزا قويا مساء اليوم على فريق أسوان ضمن مباريات الدور الثاني بالدوري الممتاز بنتيجة (23 22 ).



شهدت المباراة التي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد المنيا قوة وندية من الفريقين، ونجح أبناء المنيا في إنهائها لصالحهم ليرتفع رصيد الفريق إلى 28 نقطة، بينما خسر فريق المرتبط بنتيجة ( 2416 ) وتجمد رصيده عند 18 نقطة.



يذكر أن فريق يد المنيا يقوده كل من هيثم حمدي مديرا فنيا، محمد إكرام مدربا عاما، وائل أبو الليل مدرب، محمد ناصر أخصائي علاج طبيعي، مصطفى الحسيني ومحمود خليل إداريي الفريق، تحت إشراف خالد فايز عضو مجلس الإدارة.



قدم المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس الإدارة، والعميد محمود السبيعي أمين الصندوق، وخالد فايز عضو مجلس الإدارة، الشكر للاعبين والجهاز الفني عقب انتهاء المباراة وتحقيقهم الفوز.