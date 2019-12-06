وزير الخارجية: مصر لها رصيد كبير لدى الدول الإفريقية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن القارة الإفريقية هى امتداد طبيعي لمصر، وهناك تاريخ طويل من التعاون بين الدول الإفريقية ومصر، مؤكدًا أن مصر لديها رصيد كبير لدى الدول الإفريقية لم يكن مستخدما، ولكن الوضع تغير الآن، وهناك ميزة تنافسية لمصر.



وأوضح شكري، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السياسة المصرية واضحة في توجهها نحو القارة الإفريقية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئاسة في 2014، وتكللت بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وقيام الرئيس بعدد كبير من الزيارات على مستوى القارة الإفريقية.



ولفت إلى أن الرئيس السيسي حضر جميع القمم الإفريقية سواء العادية، أو النصف السنوية منذ 2014، كما نسقت القمة المصغرة في القاهرة لتناول أوضاع وتطورات السودان والعمل على تطورات القضية الليبية، والتواصل المستمر بين الرئيس وأجهزة الدولة من الأشقاء في إفريقيا لبلورة مجموعة من الاتفاقات ورعاية القطاع الخاص وانتشاره في القارة الإفريقية، وخير مثال تعاقد المقاولون العرب على تشييد السد في تنزانيا.