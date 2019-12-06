رئيس كوسوفو يتهم الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير

اتهم رئيس كوسوفو هاشم تاتشي، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير بشأن منع دخول مواطني بلاده إلى دول الاتحاد بدون تأشيرة في نفس الوقت الذي تتعامل فيه بإيجابية مع ملف انضمام صربيا الى الاتحاد.



وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن تاتشي انتقد تعامل الاتحاد الأوروبي مع بلاده بهذه الطريقة على الرغم من بدء الاتحاد فصلًا جديدًا مع صربيا فيما يخص اندماجها مع الاتحاد الأوروبي في ظل علاقاتها مع روسيا.



ونقلت الشبكة عن تاتشي قوله، خلال مؤتمر دولي في العاصمة الألمانية برلين، إن زعيم صربيا زار روسيا في نفس يوم عقد حلف شمال الأطلنطي "الناتو" قمته "في رسالة واضحة حول توجهاتهم".



وأضاف أن كوسوفو تستحق نظاما بدون تأشيرة حيث أنها استوفت جميع الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي.



يُشار إلى أن كوسوفو انفصلت عن صربيا خلال حرب 1998-1999 ولا تعترف صربيا بإعلانها الاستقلال عام 2008.