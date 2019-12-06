عبد العال يعود إلى القاهرة بعد زيارة مهمة لجنوب السودان

عاد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق له، إلى القاهرة؛ بعد عدد من اللقاءات المكثفة التي أجراها مع كبار المسئولين في جنوب السودان.



وخلال هذه الزيارة المهمة إلى جنوب السودان، استقبل رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير، الوفد البرلماني المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال.



وتضمن برنامج الزيارة، عددًا من اللقاءات المهمة مع كبار المسئولين في جمهورية جنوب السودان، وشملت رئيسي المجلس التشريعي ومجلس الولايات بالإنابة، ووزراء شئون مجلس الوزراء والخارجية والتعاون الدولى والصحة والثروة الحيوانية والسمكية والزراعة والأمن الغذائي والطرق والكباري.



واستهدفت الزيارة في المقام الأول، إيصال رسالة دعم ومساندة مصرية لجنوب السودان.



وتضمنت المباحثات التي عقدت بين الدكتور علي عبدالعال مع كبار المسئولين في جنوب السودان، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خلال هذه المرحلة المهمة التي تمر بها دولتهم، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.