سكك حديد روسيا تقر برنامجا استثماريا بـ100 مليار روبل

أقرت شركة سكك الحديد الروسية برنامجا استثماريا يقدر بـ100 مليار روبل ( نحو 1.7 مليار دولار) لغاية عام 2025.



ويقضي البرنامج بمد سكة حديد طولها 700 كيلومتر في منطقة القطب الشمالي لتربط منطقة شمال الأورال بالموانئ الواقعة على شاطئ المحيط المتجمد الشمالي حيث تقام مجمعات إنتاج الغاز المسال الروسي.



وكان المشروع المذكور قد انطلق عام 2012، ثم توقف لنقص الأموال وعادت الحكومة الروسية إلى تحقيقه بحجم كامل بحلول عام 2018.



يذكر أن المشروع نفسه كان يفترض تحقيقه أعوام 1949 - 1953. لكن وفاة يوسف ستالين حال دون إنجازه حيث قررت القيادة السوفيتية الجديدة آنذاك بالتخلي عن تحقيق المشروع لأنه "سابق لأوانه".



وقد أنجز حاليا ثلث تلك الطريق الاستراتيجية من مدينة ساليخارد إلى مدينة كوروتشايف حيث جرت الأعمال الخاصة بإصلاح واستعادة سكة الحديد التي أنشئت في عصر ستالين.



وفيما تعتبر سكة الحديد في منطقة القطب الشمالي والتي يتوقع أن تمتد لاحقا إلى أقصى شمال شرق روسيا مشروعا استراتيجيا من ناحية عسكرية كذلك، إذ أن من شأنه تموين القواعد العسكرية الروسية الجاري إنشاؤها حاليا بغية حماية المنطقة الاقتصادية الروسية الغنية بالنفط والغاز وضمان الملاحة البحرية في الممر البحري الشمالي.



يذكر أن المرحلة الأولى لمشروع سكة الحديد الشمالية يتوقع أن تنجز بحلول عام 2025.