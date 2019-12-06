"قرية متعلمة" مبادرة جديدة بقصر ثقافة المعابدة

نظم قصر ثقافة المعابدة بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بكوم المنصورة والإدارة التعليمية بالمعابدة متمثلة في مدرسة المجتمع الصديقه رقم 1 "الفصل الواحد" تنفيذ نادى القراءة ضمن مبادرة "قرية متعلمة" بقصر ثقافة المعابدة والتي انطلقت أولى أيام فعالياتها أمس الخميس وتستمر لمدة 14 أسبوعا كل يوم خميس من كل أسبوع، في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على الوصول إلى كافة أنحاء القرى المصرية بالخدمات الثقافية والتعليمية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والتي تقام بفرع أسيوط.



ويتضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي تضم عمل ورش فنون تشكيلية وورش حكى وقراءة مجموعة من القصص وتدريبات وورش عمل موسيقية لكورال أطفال وتدريبهم على بعض الأغانى، كذلك تنفيذ بعض المسابقات الثقافية المتنوعة طوال فتره الـ14 أسبوعا، حيث تم تقديم بعض الألعاب الترفيهية وألعاب تجميع الأشكال والمكعبات، بالإضافة إلى تقديم ورشة فنون تشكيلية للاطفال ومسابقة ثقافية للأطفال وطرح الأسئلة في مجالات مختلفة وتنافس الأطفال على الإجابات الصحيحة وتم تكريم الفائزين بجوائز رمزية.