والدة الطفل علي صبره: "يرفض التلميح بالتعب.. وطلب مني أسيب الشغل"

قالت والدة الطفل علي صبره، بائع الشرابات بمنطقة حلوان الذي استقبله وزير الآثار، إن ابنها برغم شعوره بالتعب من العمل في بعض الأوقات إلا أنه يرفض مجرد التلميح لها بذلك، لكنها تشعر بتعبه وبحاجته إلى الراحة.



وأضافت خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج " الجمعة في مصر" المُذاع على فضائية "mbc مصر": "أنا كنت بشتغل، لكن علي قالي يا ماما إنتي لازم تقعدي من الشغل وإحنا إللي هنشتغل، إحنا رجالة".

