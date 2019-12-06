مصطفى بكري: معهد كارنيجي يستهدف الجيش المصري (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن معهد كارنيجي الأمريكي يعقد ندوة اليوم الجمعة في بيروت، يستهدف فيها الجيش المصري، وهو نوع من أنواع الحرب الممنهجة على مصر، فدائمًا يقدم بيانات تحريضية من منظمات مشبوهة، وتصريحات مغلوطة عن الأوضاع في مصر.



ولفت بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن موضوع الندوة تشريح الاقتصاد العسكري المصري، ويديرها يزيد صايغ فلسطيني الجنسية، والذي طالما أعد دراسات عدائية لمصر، ففي 2014 قال إن الجيش المصري سيتآكل، وأنه مشغول بتأمين الوضع الداخلي، وسيترك دوره في حماية البلد، كما وصف ثورة 30 يونيو بالانقلاب.



وأضاف بكري، أن معهد كارنيجي يستهدف بشكل دائم كل ما يتعلق بالجيش المصري والقيادة، وفي أغسطس الماضي زعم أن المشروعات القومية بلا فائدة، وفي مايو زعم وجود صراع بين السيسي والقيادة العسكرية، وفي فبراير الماضي هاجم التعديلات الدستورية، وقال إنها تعطي الجيش فرصة التدخل ضد الحكومات المنتخبة ديمقراطيا، وفي نوفمبر 2018 أصدر دراستين الأولى تدعي أن مصر تحاول السيطرة على ليبيا من خلال دعم المشير خليفة حفتر، والثانية تدعي أن نظام الرئيس السيسي تآمري.