ختام اجتماعات مجلس وزراء دفاع "إيساف" في أوغندا

اختتمت، اليوم الجمعة، بالعاصمة الأوغندية كمبالا، جلسة مباحثات مجلس وزراء الدفاع والأمن ضمن أعمال الجولة السابعة والعشرين لاجتماعات واضعي السياسيات لآلية شرق أفريقيا (إيساف)، التي انعقدت على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء الأركان.



وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم الجمعة، إن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان، ترأس وفد السودان في تلك الاجتماعات، التي أجازت خطة الأنشطة والفعاليات للعام القادم والموازنة الخاصة بها.



كما صادقت الاجتماعات على قيام تمرين مراكز الرئاسات الذي ستستضيفه جمهورية كينيا، وانتقلت رئاسة المنظمة من جمهورية بورندي الرئيس الحالي إلى جزر القمر، في دورة جديدة.



وكانت الاجتماعات انطلقت الإثنين الماضي على مستوى الخبراء، أعقبتها جلسات رؤساء الأركان ووزراء الدفاع التي اختتمت اليوم بمشارك جميع الدول الأعضاء