هل توقف محكمة العدل الدولية انتهاكات تركيا البحرية؟ (تقرير)

عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية، تقريرا يسلط الضوء على قرار دولة قبرص باللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية التي تنازعها تركيا السيادة عليها.

واشار التقرير إلى أن قبرص أكدت التزامها بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة من الاعتداءات التركية على مواردها البحرية، وطالبت محكمة العدل الدولية بالتدخل وحماية حقوقها من انتهاكات تركيا المتكررة.

ولفت التقرير إلى أن قبرص أرسلت شكوى لمحكمة العدل الدولية بعد قيام أنقرة بإرسال سفن تنقيب في مناطقها البحرية دون منحها أي تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز وتجاهل تركيا حقوق قبرص المعترف بها دوليا.

وتساءل التقرير:"هل تتخذ محكمة العدل الدولية قرارا ضد تركيا واعتداءاتها البحرية؟"







