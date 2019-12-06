ورش فنية متنوعة بثقافة القاهرة (صور)

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث أقام قصر ثقافة الأسمرات فصل تعليم ومحو الأمية قام بتنفيذه محمود قاسم، إلى جانب ورشة رسم بالظل والنور، كما قدم القصر عرض سينمائي للأطفال عرض فيلمين بعنوان "الإسعافات الأولي، و"حياة موسى كليم الله"، وفى إطار خطة شباب الخريجين عقدت ورشة تعليم الخياطة لسيدات الحي.



أقام نادي المرأة بقصر ثقافة الريحاني ورشة تعليم أشغال الإبرة (الليسيه) بمدرسة ابن سيناء، بجانب ورشة حكي بحضانة عالم سمسم، كما نظم بيت ثقافة نادي الطيران بمصر الجديدة ورشة لعمل لكلوك بالكورشيه.



عقد قصر ثقافة المطرية قافلة ثقافية بمدرسة أحمد شوقي الابتدائية، تضمنت مسابقة في المعلومات العامة، وورشة حكي بعنوان "قصة الطريق للمدرسة"، إضافة لورشة رسم حر، كما أقام قصر ثقافة منشأة ناصر مسابقة دينية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تضمنت أسئلة عن مولد الرسول، غزواته، حياته ووفاته، ونظم الفرع بالتعاون مع بيت ثقافة المدفعية يوما ثقافيا ترفيهيا بحديقة مستقبل وطن بمدينة الشروق تضمن عرض عرائس، وورشة للتشكيل بالورق مع مسابقة ثقافية.