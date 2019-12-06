الأحد.. "تاريخ اللغة القبطية" في بيت السناري

يقدم بيت السنارى ومركز زاهي حواس للمصريات، التابعان لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان "تاريخ اللغة القبطية"، في تمام الساعة الرابعة مساء الأحد المقبل، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.



ويحاضر بها هاجر سعد الدين مصطفى ماجستير في اللغة القبطية - كلية الآثار جامعة الفيوم، باحث في حفظ التراث وإدارة المواقع - جامعة حلوان وجامعة براندنبرج للتكنولوجيا- كوتبوس- ألمانيا.



وتناقش المحاضرة مراحل اللغة المصرية القديمة، اكتشاف الكتابة القبطية، معنى كلمة القبطية، أهمية الكتابة القبطية ونشأتها، مراحل الكتابة القبطية، اللهجات القبطية، الكتابة القبطية على مر العصور، استخدام القبطية في العصر الحديث، القبطية تحيا داخل العامية المصرية.