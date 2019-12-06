الأحد.. حمادة هلال يحيي حفلا غنائيا بجامعة المنصورة

يستعد المطرب حمادة هلال لإحياء حفل غنائي بعد، غد الأحد، داخل جامعة المنصورة.



ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الواحدة ظهرا، ويقدم خلاله عددا من أغنياته الشهيرة منها: "اشرب شاي، الناس الحلوة، بحبك آخر حاجة، وخدني ليك، وتصور، ولما بتلمسني"، وغيرها.



يذكر أن حمادة هلال شارك في رمضان الماضي بمسلسل "ابن أصول"، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبوزيد، وفاء سالم، حمزة العيلي.