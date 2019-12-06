خبير مصرفي يتوقع استقرار الدولار عند 16 جنيها حتى نهاية 2019

استقر سعر صرف الدولار عند متوسط 16.07 جنيه للشراء، 16.17 جنيه للبيع، خلال الأسبوع الماضي، طبقا لمتوسط أسعار البنك المركزي.



وفي هذا السياق توقع الخبير المصرفي الدكتور مجدي عبد الفتاح، أنه من المتوقع ان يستقر سعر الدولار عند متوسط 16 جنيها حتى نهاية العام الجاري 2019.



وأضاف لـ"الدستور"، أن الدولار كعملة نخضع للعرض والطلب، وأن تراجع السعر يرجع إلى تراجع مستوى الطلب، لافتا إلى أن ترشيد الاستيراد يعد السبب الرئيسي وراء التراجع، وأيضا الاكتشافات الأخيرة في المنتجات البترولية التي حققت الاكتفاء الذاتي لمصر، ورفعت معدلات التصدير.



وقال إن تحويلات المصريين بالخارج، والعملة الأجنبية الواردة عن طريق السياحة أو الاستثمارات الأجنبية تساهم في ضبط معدل سعر الدولارأمام الجنيه.