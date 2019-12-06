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عالم

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال الخليل

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:01 م
جريدة الدستور
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أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي صوب شاب (18 عاما) من بيت أمر، ما أدى لإصابته في بطنه، وتم نقله لأحد مستشفيات الخليل.

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