"الإعلام الفلسطينية" تدعو وزراء الإعلام العرب لنصرة صحفيي القدس

دعت وزارة الإعلام الفلسطينية، وزاراء الإعلام العرب، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، لنصرة الصحفيين الفلسطينيين، وخاصة صحفيي القدس المحتلة.



جاء ذلك في رسالة عاجلة وجهتها وزارة الإعلام، اليوم الجمعة، إلى سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، في أعقاب العدوان الشرس الذي يتعرض له تلفزيون فلسطين وطواقمه في مدينة القدس المحتلة.



وقال وكيل الوزارة يوسف المحمود، إن الرسالة تضمنت دعوة مندوبي الدول الأعضاء في الجامعة العربية، ووزراء الإعلام العرب، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب لاتخاذ خطوات عاجلة عقب اعتقال الاحتلال لطواقم مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة.



وأضاف أن الرسالة تضمنت أيضا الدعوة إلى توجيه خطاب عاجل للرئاسة الحالية لمجلس الأمن الدولي تطالبها بتنفيذ قرار المجلس (2222) الداعي لتوفير حماية للصحفيين، وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب.