تامر حسني يفوز بجائزة "جينيس ريكورد" العالمية

فاز المطرب المصري تامر حسني بجائزة "جينيس ريكورد" العالمية كأفضل فنان مؤثر فى العالم.



وانتهى منذ قليل حفل الإعلان الجائزة الذي أقيم بالإمارات العربية المتحدة.



وجاء حصول تامر حستي على الجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهى جائزة أول فنان عربى يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان فى العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التى أقامها مع جمهوره.



جائزة "جينيس ريكورد" إنجليزية الأصل، وهى عبارة عن "لوحة باسم الفنان"، ويوقع عليها المحبون والجمهور والمتأثرين بتلك الفنان حول العالم سواء من أغانيه أو لقاءاته أو حديثه أو أفلامه خلال مسيرته الفنية.