إحالة 3 أطباء وممرضة في المنيا للتحقيق

أحال العقيد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا، ٣ أطباء وممرضة بالمركز الطبي للتحقيق، للتقصير في أداء واجبهم الوظيفي وإهمالهم وترك العمل دون عذر.



كان "أبو كريشة" قد قام بجولة مفاجأة رافقه خلالها عامر العمدة نائب رئيس المركز، الدكتور رمزي عوض مدير الإدارة الصحية بالمركز وإدارة التفتيش الإداري، لمتابعة سير العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية للمركز الطبي ومدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة داخل الصيدلية، وتواجد الطاقم الطبي الكامل وتقديم خدمة لائقة للمواطنين.



كما تفقد عددًا من أقسام المركز شملت: الاستقبال، الصيدلية، صرف العلاج للمواطنين والعيادات، وقد وجهوا الطاقم الطبي بضرورة حسن معاملة المرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية المطلوبة، مؤكدين أن المنظومة الصحية في أولى الاهتمامات، ولابد من تطويرها ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة لرفع مستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل المكان، إزالة القمامة المتواجدة بجوار المركز.



وفي مركز دير مواس، أجرى رئيس قرية نزلة البدرمان جولة مفاجئة للوحدات الصحية، ومنها وحدة قرية البدرمان، ولاحظ غياب 3 موظفين جاري التحقيق معهم، كما تفقد الوحدة الصحية بقرية نزلة أبو خلقه، وتبين تواجد جميع العاملين عدا عامل واحد، ثم تفقد الوحدة الصحية بقرية أولاد مرجان، لمتابعة حالة الانضباط والنظافة وتوافر الأدوية والأمصال، وشدد على التخلص الآمن من النفايات باتخاذ الطرق الصحيحة والالتزام بالمواعيد المقررة.