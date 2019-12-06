مصادر: بهى الدين حسن الأب الروحى للتمويلات المشبوهة

كشفت مصادر مطلعة عن أن بهي الدين حسن الذي يعد أحد السماسرة اللاعبين فى سوق حقوق الإنسان بمصر، يعمل مع أي جهة تمكنه من زيادة أرصدته بالبنوك، ويتقاضى الأموال الملوثة من الجهات الأجنبية المشبوهة لاختلاق الأكاذيب والشائعات، ويعتبر الأب الروحي للتمويلات المشبوهة.



وبحسب المصادر، تحالف بهي الدين حسن مع قطر وتركيا والإخوان لتنفيذ مخطط تقسيم ليبيا في السابق، ولم يكتفِ بذلك بل يسعى حاليًا للتلاعب بمقدرات الشعب المصري، وتوسيع مؤامرته لتشمل الشعب الليبي مجددًا.



وأكدت المصادر أن الخونة على أشكالهم يتحالفون، حيث يستقوي مقامر حقوق الإنسان بالخارج لضرب استقلال ووحدة الشعب الليبي بأموال قطر وتركيا والإخوان الإرهابية ويسعى للتلاعب بمقدرات الشعبين المصري والليبي لتنفيذ مخطط نقل الدواعش للحدود المصرية الليبية.

ووصفه رواد السوشيال ميديا بآفاق حقوق الإنسان لترويجه معلومات مغلوطة حول ليبيا لاستخدامها في العبث بالأمن القومي بالمنطقة من أجل ملايين الدولارات الملوثة.

واستطردت المصادر أن بهي الدين حسن يسعى لمد نطاق خيانته ليشمل باقي الدول العربية، مشيرة إلى أنه العامل المشترك الذي يجمع الإخوان بمن يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان.

واختتمت المصادر: "بهي الدين حسن يجسد دورًا مهمًا في مسلسل الخيانة ويتآمر مع أعداء الأمة العربية لتنفيذ مخطط التخريب والتقسيم".