عبر "فيس بوك".. فتاة تعرض جنينها من السفاح للبيع بـ100 ألف جنيه فى العجوزة

نجح ضباط مباحث الآداب تحت أشراف اللواء نائل ثروت مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعي، من ضبط فتاة تبلغ من العمر 22 سنة أثناء عرض جنينها من السفاح للبيع مقابل 100 ألف جنيه، وأمرت النيابة بحبسها وإيداعها في أحد المستشفيات تحت الحراسة لحين وضع الطفل.



تفاصيل الواقعة بدأت عندما رصد ضباط مباحث الآداب تحت قيادة اللواء خالد عبدالعزيز مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للآداب، قيام فتاة بعرض طفل للبيع مقابل 100 ألف جنيه على شبكة الإنترنت، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد عماد عكاشة نائب المدير للوقوف على ملابسات الواقعة.



ودلت تحريات العميد أحمد طاهر مدير فرع النشاط الداخلى بمباحث الآداب على صحة الواقعة، وأن فتاة تدعى ف ع، عمرها عمرها 22 سنة، ترغب ببيع طفل حملت به سفاحا للبيع، وتنكر ضباط المباحث في هيئة مسترين وتواصلوا مع المتهمة وأبدوا رغبتهم في شرائه، واتفقوا معاها على التقابل بميدان لبنان بمنطقة العجوزة، وألقى القبض عليها وتبين أنها فتاة حامل في الشهر التاسع من السفاح، وقام أهلها بطردها فور علمهم بحملها خشية الفضيحة، ورفض والد الطفل الاعتراف به، وخلال تلك الفترة كانت تتنقل بين شقق صديقاتها، وفكرت في بيع الطفل من خلال بيعه والذهاب للمستشفى للولادة.

وبعرضها على اللواء، خالد عبدالعزيز مدير الإدارة، أمر بتقديم جميع أوجه الرعاية له، وبالعرض على النيابة بالعجوزة قررت حبسها وإيداعها أحد المستشفيات تحت الحراسة المشددة لحين وضعها للطفل وتقديم الرعاية اللازمة لها وضبط وإحضار والد الطفل الحقيقي.