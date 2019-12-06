العراق يستثنى شركتين روسيتين من خفض الإنتاج

أكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، أن شركتي "لوك أويل" و"جازبروم نفط" الروسيتين، لن تخفضا إنتاجهما في مشاريعهما بالعراق بموجب اتفاق بلدان "أوبك+".



وقال الغضبان، إنه "لن يكون هناك أي تخفيض في إنتاج النفط في المشاريع المذكورة التابعة للشركتين الروسيتين في العراق"، وأضاف أن "التخفيض سيكون في حقول النفط التي تدار من قبل الشركات العراقية".



وأعلنت مجموعة "أوبك+"، عن تخفيض جديد في الإنتاج يصل إلى نصف مليون برميل يوميا، بالإضافة إلى التخفيض المعمول به حاليا والبالغ 1.2 مليون برميل يوميا.