ناقد رياضى: قطر وافقت على حضور جماهير إسرائيل فى مونديال 2022

قال الناقد الرياضي إيهاب الخطيب إن قطر وافقت على حضور الجماهير الإسرائيلية لمونديال 2022.



وأضاف الخطيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على فضائية "mbc مصر" أن قطر أعطت هدايا ورشاوى للحصول على حق تنظيم مونديال 2020، موضحًا أن "فيفا" نشرت تحقيقات بشأن رشاوى قطر لاستضافة كأس العالم.