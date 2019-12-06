تعرف على أسعار الأسماك اليوم

شهدت أسعار الأسماك اليوم، حالة من الاستقرار في الأسواق.



وسجل سعر كيلو سمك البلطي "1" ليتراوح بين 23-25 جنيها بانخفاض جنيها عن أسعار أمس، وسعر كيلو البلطي "2" بين 17-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطي الأسواني 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطي يتراوح ما بين 30 – 90 جنيها.



كما سجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، استقر سعر سمك الثعابين ليتراوح بين 50-180 جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسي 50-65 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.



كما استقر سعر البوري بين 32- 50 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليماري والسبيط بين 90- 20 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140 جنيها، واستقرت أسعار الجمبري بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.

