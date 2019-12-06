السيطرة على حريق شقة سكنية بالشيخ زايد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالشيخ زايد.



وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

