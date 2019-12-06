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عالم

الجيش الجزائري يدمر قنبلة ويقبض على إرهابي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:48 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، تدمير قنبلة تقليدية الصنع بولاية تلمسان (شمال غرب) والقبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية وهران (شمال غرب).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم - إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس قنبلة تقليدية الصنع بتلمسان، فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) عنصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران".

وأضاف البيان أنه تم توقيف 38 مهاجرا مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والبيض (شمال غرب).

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