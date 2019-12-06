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مسؤول صيني: المسلمون يعيشون بحرية.. والمساجد مفتوحة 24 ساعة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:36 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال المستشار الثقافي الصيني شي يوه وين، إن إثارة الحديث عن الإيجور هو محاولة من الإعلامي الغربي لتشويه حكومة الصين، مردفًا:"أنا من مسلمي الصين أعيش في بكين، وزرت منطقة قومية الإيجور فيها كثير من المسلمين، لم أجد أي شئ كما وصفه الإعلام الغربي".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حرية الاعتقاد مكفولة، في بكين فقط يوجد 60 مسجدًا، كل مسجد مفتوح 24 ساعة، بينما في البلدان العربية المسجد لا يكون مفتوحًا 24 ساعة".

وأردف: "في الصين احترام لتقاليد المسلمين، الخطوط الجوية الصينية فيه أكل خاص للمسلم، في كل المدن مطاعم حلال، وفي كل المدارس الرسمية والخاصة من ابتدائي وحتى الجامعة توجد مطاعم إسلامية للطلاب والموظفين".

ولفت إلى أنه يوجد في الصين أكثر من 10 معاهد للعلوم الإسلامية، وتوجد 10 قوميات، أهلها يدينون بالدين الإسلامي ويمارسون طقوسهم بكل حرية.

وأرجع المستشار الثقافي الصيني، سر هجوم الإعلام الغربي، إلى تطور لصين سريعًا من حيث الاقتصاد، وهذا لا يعجب الغرب، خاصة بعض الأمريكيبن.

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