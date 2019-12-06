عبد العزيز النحاس: أبو شقة يتحمس لكل ما يصب في مصلحة الشباب

أكد الكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد طوال تاريخه ما زال ينحاز انحيازًا كاملًا للدولة المصرية والشعب المصري وهي من أهم ثوابت الوفد.



جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "اليوم الواحد لشباب الوفد" الثاني، ضمن مبادرة "الوفد مع الشباب"، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، والذي تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة السويس بالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب.



وأشار "النحاس" إلى الواقعة المشهورة ضد النحاس باشا في 4 فبراير عندما انحاز للوطن على مصلحة الوفد وبعد أن حاصر الإنجليز قصر عابدين وطالبوا من الملك التوقيع عن التنازل عن العرش وكان سوف يوقع وأطلق النحاس باشا تصريح صحفي رفض فيه التهديدات الإنجليزية وقبل بعد ذلك بتشكيل الحكومة حتى لا يهان رمز مصر وهو الملك في ذلك الوقت.



ووجه "النحاس" الشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الوفد، لأنه يتحمس دائما إلى كل فكرة جديدة تصب في صالح الشباب الوفدي والمرأة الوفدية الأمر الذي يعود بالنفع على المجتمع المصري، فضلا عن وجود محاولات جادة في حزب الوفد لذلك يتم الآن إنشاء معهد الدراسات برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، وسوف يكون جامعة لشباب الوفد وشباب مصر بشكل عام.