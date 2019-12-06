شاهد عيان يروي تفاصيل العثور على جثة رضيع نهشتها الكلاب

قال السعيد فرحان، شاهد عيان على واقعة العثور على جثة رضيع تنهشه الكلاب بإحدى قرى محافظة الدقهلية، إنه تم العثور على جثة الرضيع بخلف منزل؛ حيث قطعة أرض فضاء يلعب فيها الأطفال بالكرة، مشيرا إلى أنه أثناء اللعب اتجهت الكرة ناحية القمامة ليتفاجأ الأطفال بوجود جثة الرضيع بـ"كوم الزبالة".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على فضائية "mbc مصر": اتجهنا أنا ورجال المنطقة لمعاينة الجثة، فوجدنا رأس وصدر، ويديه الإثنين، بينما كان صدره فارغًا من الداخل".



وأوضح أن الأهالي قاموا بإبلاغ الشرطة التي جاءت على الفور لمعاينة الواقعة وعمل اللازم، وتابع: " المنظر كان في غاية البشاعة وانتفاء الرحمة في قلوب من فعلوا هذا".