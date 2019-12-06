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حوادث

رواد السوشيال ميديا يهاجمون خالد البلشى

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:26 م
جريدة الدستور
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هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الناشط الحقوقي والمرشح الخاسر لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشي ووجهوا له رسالة حادة قالوا فيها: "دهشتك عن الرد على ما تكتبه من أكاذيب على صفحتك الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أمر طبيعي، بعد أن كنت تنشر الأكاذيب والإشاعات وتحرض ضد الدولة وسط صمت الجميع".

وأضاف المدونون: "وبرغم أن جميع من يقرأ زيفك يستاء ويمتعض إلا أن عدم اتخاذ إجراء إيجابي لإيقافك جعلك تتمادى في ضلالاتك".

واستطرد المدونون: "أنت ومعك قلة من الصحفيين والنشطاء تتحدون الشعب والرأي العام والجماعة الصحفية وتنشرون الأكاذيب في إصرار على التلاعب باستقرار مصر، وتحاولون باستماتة لإيقاف مسيرة التنمية على حساب المبادئ وبأفكار متناقضة، الأمر الذي جعل الجميع يتنبه لما ترتكبون من جرائم تستوجب التصدي لها من منطلق الوطنية والحرص على مصر من المرتزقة أصحاب الفكر الهدام والمروجين له".

وأكد المدونون أنهم عازمين على التصدي لأكاذيب البلشي ورفاقه ومواجهتهم وعدم الترفع عن تلقينهم الرد المناسب على الأكاذيب التي يتعمدون نشرها ويراهنون على عدم الردع.

ووجه المدونون رسالة للشعب المصري والرأي العام بضرورة التصدي لهؤلاء المخربين بالرد المناسب لتعلم الجهات الخارجية التي تمولهم أن ماينشرو مجرد أكاذيب وتحريض على إسقاط مصر.

وأضافوا: "هؤلاء المرتزقة يسعون لإسقاط مصر لأنهم سيغادرون ويعيشون بثمن بيع مصر وتخريبها وتشريد شعبها حياة مرفهة في الخارج".

واختتم المدونون: "على العابثين بوطنهم واتباعهم الوقوف مع أنفسهم وقفة عادلة ومراجعة مواقفهم وتصحيح مسارهم وتحري الدقة لاستراد مصداقيتهم بعد أن علم الجميع ماذا تفعلون من أجل مصالحكم الشخصية على حساب مصر وشعبها".

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