ألمانيا: يجب على إيران التراجع عن انتهاكها للاتفاق النووي

أكدت ألمانيا أنه يتعين على إيران التراجع عن أنشطتها النووية الأخيرة التي تنتهك الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الدولية في عام 2015.



ووصف متحدث باسم وزارة خارجية ألمانيا، كريستوفر برجر، للصحفيين- في العاصمة الألمانية برلين حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة- النهج بـ"غير المقبول" وأن دبلوماسيي البلاد من شأنهم توضيح هذا الأمر خلال اجتماع سينعقد في العاصمة النمساوية فيينا.



وتابع: "سنؤكد على أنه يجب على إيران التراجع بصورة كاملة عن انتهاكاتها للاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة".



وكانت إيران قد تجاوزت في الفترة الأخيرة نسبة مخزون اليورانيوم والمياه الثقيلة المسموح بها وفقًا للاتفاق النووي مع طهران، وقد بدأت في تخصيب اليورانيوم على مستوى نقاء يتجاوز المسموح به.



ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن الاتفاق النووي مع إيران قد بدأ ينهار منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي من جانب واحد، وفرضت العقوبات مجددًا، ما أدى إلى زعزعة الاقتصاد الإيراني.