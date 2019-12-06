"المؤتمر" ينظم دورة رياضية لتشجيع الشباب بالمنوفية

نظمت أمانة حزب المؤتمر بمحافظة المنوفية، برئاسة هشام الحاج علي، مساعد رئيس الحزب ورئيس مجلس الأمناء بالمنوفية، دورة رياضية لكرة القدم، لتشجيع الشباب رياضيا وفقا لتوجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب.



جاء ذلك بحضور كل من المهندس إسماعيل أبوالروس أمين الحزب ببركة السبع، سامى دياب أمين تنظيم المحافظة، ومحمد رشدى الأمين العام المساعد لمركز ومدينة شبين الكوم، وباقة من كوادر الحزب في مركز ومدينة بركة السبع بمركز الشباب بقرية طوخ طنبشا.



وعقدت أمانة حزب المؤتمر بالمنوفية، اجتماعًا أمس، لمناقشة الانتهاء من كل تشكيلات الأمانات بالمراكز والمحافظة، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لتبني مشاكل المواطنين والسعي نحو حلها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.