القوات المسلحة العراقية: تفكيك 3 صواريخ كاتيوشا في سبع البور

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبدالكريم خلف، مساء الجمعة، فى نبأ عاجل أوردته سكاى نيوز، أن القوات المسلحة تمكنت من تفكيك 3 صواريخ كاتيوشا في منطقة سبع البور كانت موجهة لوسط بغداد.



وتشهد العاصمة العراقية بغداد، وعدد من المدن العراقية، احتجاجات واسعة منذ شهرين، مطلع أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 460 قتيلا وإصابة أكثر من 20 ألف مصاب.



وكانت قد أعلنت قيادة عمليات بغداد، في وقت سابق عن إلقاء القبض على متهم قتل شقيقه في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.



كما أعلنت العراق فى وقت سابق التزامه بخفض معدلات إنتاج النفط الخام إلى المستويات المحددة، ضمن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمتحالفين معها من خارج دول المنظمة فيما يعرف "أوبك بلس".