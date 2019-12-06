"عدّاء الطائرة الورقية" على مائدة مركز الهالة الثقافي

يلتقي نادي كتاب رُكن اليَاسَمين، لمناقشة رواية "عدّاء الطائرة الورقية" للكاتب الأمريكي من أصول أفغانية خالد حسيني، بمركز الهالة الثقافي بالمعادي، في تمام السادسة والنصف مساء الخميس الموافق 23 ديسمبر الجاري.



ويقول الكاتب خالد حسيني عن "عدّاء الطائرة الورقية": إن عداء الطائرة الورقية عمل روائي لا ينسى يصحبنا في رحلة إلى أفغانستان منذ أواخر العصر الملكي وحتى صعود حركة طالبان واستيلائها على الحكم، إنها قصة صداقة تنشأ بين صبيين يشبان معًا في كابول، في دار واحدة، ولكن في عالمين مختلفين. فأمير هو ابن رجل أعمال ثري، أما حسن فهو ابن خادمهم الذي ينتمي إلى الهزاره، الأقلية العرقية المنبوذة، ولكن عندما يغزو السوفييت أفغانستان، ويهرب أمير ووالده من البلاد بحثًا عن حياة جديدة في الولايات المتحدة، ويظن أمير أنه نجح أخيرًا في الفرار من السر الذي يؤرقه، تعود ذكرى حسن لتطارده.