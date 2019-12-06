نصائح لتجنب أمراض الشتاء

لا يرغب أحد في أن يقف السعال أو الأنفلونزا عائقًا في حياته مع دخول فصل الشتاء، ومن هنا نقلت صحيفة "ذا صن" عن خبراء الرعاية الصحية في وزارة الصحة البريطانية، 6 نصائح مهمة يجب اتباعها لمنع انتشار الجراثيم الشتوية، وهي:



1. اعطس في كوعك

تصيب الأنفلونزا الملايين في هذا الوقت من العام، ويكاد يكون من المستحيل تجنبها تمامًا، وينصح الخبراء بالعطس في الكوع بدلا من الأيدي لمنع نزلات البرد والأنفلونزا من الانتشار، وبهذه الطريقة يمكنك حصار الجراثيم ومنعها من الانتقال إلى الأسطح.



2. اغسل يديك بانتظام

إن غسل الأيدي بانتظام هو أفضل وسيلة لحماية نفسك من الجراثيم الشتوية، ويمكن التقاط الجراثيم من أيدي شخص آخر، لذا عليك غسل يديك جيدا بعد الذهاب إلى الحمام وقبل طهي الطعام أو تناوله.



3. ارتداء وشاح على الفم

إذا كنت ترتدي وشاحًا فوق فمك ووجهك، فقد يقلل ذلك من فرص التقاط الأمراض، وهو أمر مفيد أيضًا للمصابين بالربو خلال أشهر الشتاء.

إن لف وشاح بشكل فضفاض على أنفك وفمك سيساعد في تسخين الهواء قبل استنشاقه، إذ إن الهواء البارد هو سبب نوبة الربو.



4. لا تضع حقيبتك على المكتب

تحتوي المكاتب القذرة على كمية كبيرة من الجراثيم مقارنة بمقعد المرحاض، التي قد تنتشر بسرعة بين الموظفين، وتتسبب في تفشي الأمراض.

على وجه الخصوص، يحث الخبراء الناس على عدم وضع الحقائب على الطاولات أو أسطح العمل، لأن ذلك يؤدي إلى انتشار المزيد من الجراثيم.



5. الابتعاد عن المرضى

نظرا لأن الجراثيم الشتوية شديدة العدوى، من المهم محاولة تجنب الاتصال الوثيق مع أشخاص آخرين يعانون من السعال أو العطس كثيرًا.

وإذا كان أىّ من أطفالك مريضًا، فمن المستحسن أن تقدم خدمة لبقية المدرسة بإبقائه في المنزل حتى لا ينقل العدوى إلى أقرانه.



6. الحصول على لقاح الأنفلونزا

من أجل زيادة فرصك في عدم الإصابة بالأنفلونزا، يحث الأطباء الناس على التطعيم ضد فيروس الأنفلونزا.

ويبدأ إعطاء اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و3 سنوات، كذلك للنساء الحوامل وأي شخص يبلغ من العمر ٦٥ عامًا أو أكبر، إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الجهاز التنفسي على المدى الطويل أو ضعف أجهزة المناعة.