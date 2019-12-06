مسابقات ولقاءات أدبية متنوعة بثقافة أسيوط

قدم قصر ثقافة أبوتيج بمحافظة أسيوط، اللقاء الثاني من مسابقات المدارس على كأس الشاعر شوقي أبوناجى، والذي يقام للعام الثالث عشر على التوالي، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إثراء المحتوى الثقافي والفكري بالصعيد والاهتمام بالمواهب الأدبية بفرع ثقافة أسيوط.



وفى ضيافة نادى أدب قصر ثقافة أبوتيج وبحضور نخبة من شعراء صعيد مصر وعلى رأسهم الشاعر عبدالحي عبدالرحيم فرغلى عضو مجلس إدارة نادي أدب ساحل سليم، محمد المجريسى عميد شعراء صعيد مصر وعضو نادى أدب أبوتيج، عصام همام والقاص أحمد راشد البطل مؤسس نادى القصة بمحافظة أسيوط وعضو مجلس إدارة نادي أدب أبوتيج والشاعر محمد دسوقى قبيصى رئيس نادى ادب أبوتيج وعضو مجلس إدارة نادي الأدب المركز لمحافظة أسيوط والشاعر محمد أحمد فرغلى عضو نادى أدب أبوتيج وخبير اللغة العربية.



وتنافست مدرستا محمود باشا سليمان الثانوية النسيجية بأبوتيج، ومدرسة محمود حسن إسماعيل الثانوية المشتركة بالنخيلة، على أن تستمر المسابقات بين المدارس، ويتم إعلان النتائج النهائية خلال الحفل الختامي وتسليم الفائزين كأس الشاعر شوقي أبوناجى.



نظم بيت ثقافة القوصية أمسية أدبية كبرى بمركز شباب التمساحية بحضور لفيف من الأدباء والشعراء بمحافظة أسيوط حيث تقام سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة على هامش معرض الكتاب الأول الذي أقيم بقرية التمساحية بالقوصية، والذي يعد أول معرضًا للكتاب في قرية بصعيد مصر.



شارك فيها كوكبة من الأدباء والشعراء والمبدعين وعلى رأسهم الشاعر الكبير عزت الطيري والأديب مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط ونادي الأدب بالقوصية والأديب عبدالغني مسعود والأديب محمد شافع ومصطفي الشريف وزاهر وديع ووفاء عبدالتواب ومصطفى حامد وأحمد كامل وحنان فرغلي ومحمد ظريف ومجموعة من المواهب الأدبية الشابة.