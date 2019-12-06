وفاة 140 ألف طفل بالحصبة كل عام

كشف تقرير لصحيفة ميرور البريطانية، عن وفاة أكثر من 140 ألف طفل بسبب الحصبة كل عام، التقرير كان صادمًا بالنسبة لهيئة الصحة العالمية، وهناك مخاوف عالمية بشأن الإهمال الصحى الذى يتعرض له الأطفال ويشكل خطورة كبيرة على الأجيال القادمة.



وحذر التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية ومراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة على مستوى العالم، على الرغم من حقيقة أن المرض يمكن الوقاية منه بلقاح.



وأشار التقرير، إلى أن الوفيات التى تسبب المرض بها كانت معظمها من الأطفال، ومعظمهم كانوا فى سن الخامسة.



وقال الدكتور" تيدروس أدهانوم"، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إن وفاة أي طفل بسبب مرض يمكن الوقاية منه باللقاحات، مثل الحصبة، هو بصراحة غضب وفشل جماعي في حماية أطفال العالم الأكثر عرضة للخطر".



وتابع تيدروس: "لإنقاذ الأرواح، يجب علينا ضمان أن يستفيد الجميع من اللقاحات، وتوفير العلاج فى مختلف دول العالم، وأن العلاج حق للجميع".