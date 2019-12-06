الأنبا باخوم يجتمع مع جمعية مارمنصور بشبرا

ترأس صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، اجتماعًا مع جمعية مارمنصور بشبرا، وذلك بدير الآباء اللعازريين.



بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، وعقب صلاة القداس ألقى الأنبا باخوم كلمة تكلم فيها حول إيصال تدبير الله إلى إخوة الرب عن طريق الخدام، وقد تحدث أيضًا عن كيفية تقديم الخدمة، وعدم التباهي فيها.



وعقب الكلمة كرم نيافته الأعضاء المختارين بإجمالي خمسة عشر فردًا، بالإضافة إلى المكتب المثالي، كما قامت جمعية القديس منصور فرع شبرا بتكريم الأنبا باخوم.