وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر: الانتهاء من تجديد 33 مسجدًا

قال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، الشيخ سيد محمد عبدالدايم، إنه تم تجديد 33 مسجدًا والانتهاء من فرشها بالكامل حتى الآن، وجار استكمال خطة وزارة الأوقاف لتجديد المساجد وتهيئتها للمصلين.



وأضاف الشيخ عبدالدايم، في بيان اليوم الجمعة، أن المساجد التي تم الانتهاء من تجديدها، منها عدد من المساجد الكبرى، وهي "إبراهيم الرشيد، المجمع الإسلامي، سعد الصحابي بمركز ومدينة إسنا، الرحمن الجروف بمركز ومدينة أرمنت، الشيخ حسن الحساني بالمريس في الطود".



ووجه بتشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته، ومن ضمنها الشيخ أحمد أمين أحمد، رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية؛ لمتابعة أوجه النشاط الدعوي بإدارة أوقاف البياضية، بدءًا من اليوم، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوي بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، وبناء على تعليمات وزير الأوقاف.



وتابع وكيل أوقاف الأقصر، أن تلك اللجنة ستقوم بأعمال المرور على المساجد، بهدف الوقوف على الطبيعة على العمل الدعوي بها، ومعالجة أوجه القصور بها إن وجدت، وذلك عن طريق الجهات المختصة بالمديرية.

