شاهد.. ميرهان حسين راقصة باليه فى أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام بجلسة تصوير جديدة لها.



وظهرت "ميرهان"، في الصور، وهي ترقص باليه مرتدية فستان كاب قصير، وعلقت على الصور، قائلة:"لغة الروح الخفية".



يذكر أن آخر أعمال ميرهان كان مسلسل "علامة استفهام" بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبدالرحمن أبوزهرة، الذي عرض رمضان 2019.

