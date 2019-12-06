العراق: وصول أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التحرير

أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، بوصول أعداد كبيرة من المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد، استمرارا للاحتجاجات العراقية حتى تنفيذ كافة المطالب.



وتشهد العاصمة العراقية بغداد، وعدد من المدن العراقية، احتجاجات واسعة منذ شهرين، مطلع أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 460 قتيلا وإصابة أكثر من 20 ألف مصاب.



وكانت قد أعلنت قيادة عمليات بغداد، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على متهم قتل شقيقه في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.



ووفقًا لقناة "السومرية نيوز"، فإن "قوة تابعة لقيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم قتل شقيقه إثر خلاف بينهما في منطقة بغداد الجديدة".



وأضافت أن "قوة أخرى تمكنت أيضًا من إلقاء القبض على 15 متهما وفق مواد قانونية مختلفة، أحدهم بتهمة الارهاب، في مناطق (أبوغريب، القادسية، المنصور، العبيدي، بغداد الجديدة، كمب سارة، حي النصر، الغدير)"، مؤكدة أنه "تم إحالتهم إلى الجهات المختصة".

