مصرع راهب وإصابة آخر إثر حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي راهب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي "القاهرة- الإسكندرية" بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى الكيلو 92 اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وتبين انقلاب سيارة ملاكي.



وأسفر الحادث عن إصابة نبيل عبدالسيد سعيد، "الراهب بنيامين الأنبا بيشوي"، ومقيم بمدينة حلوان باشتباه نزيف بالبطن، ومصرع "ميلاد معوض جرجس"، 45 سنة، ومقيم بمدينة حلوان، "الراهب اغوس الانبا بيشوى"، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون المركزي، تحت تصرف النيابة بمستشفى وادى النطرون.