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الفرق ما بين الجيوب الأنفية والزكام

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:55 ص
جريدة الدستور
نور أيمن
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يقع مرضى الجيوب الأنفية في أزمة التفرقة ما بين الأنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية ما يجعل من الصعب التمييز بين هذه الحالات وما الذي يمكن القيام به حيال ذلك، وهل سيكون الاستعانة بأدوية الأنفلونزا أم الحساسية، فالأعراض تتشابه بحسب ما ذكره موقع "health line".

التهاب الجيوب الأنفية:
يتمثل مرض الجيوب الأنفية في المنطقة المحيطة بعينك، هذه الحالة الشائعة مع الطريقة التي يخرج بها المخاط عادةً، وتجعل الأنف مسدودًا، والتنفُّس عن طريق الأنف صعبًا، كذلك الشعور بألم وتورم في المنطقة المحيطة بالعين.

وعندما تشعر بإصابتك بنزلة برد، عليك الحذر لأنه يسبب إلتهاب في الجيوب الأنفية، وتعرف هذه الحالة بـ "التهاب جيوب أنفية فيروسي viral sinusitis" ومع ذلك يمكن حدوث التهاب جيوب أنفية بسبب بكتيريا تسمي "التهاب جيوب أنفية بكتيري" وللوقاية منها يجب تناول مضاد حيوي.

وفي كلا حالات التهاب الجيوب الأنفية الفيروسي والبكتيري تشعر بتورم الجيوب الأنفية وعدم نزول المخاط يؤدي إلى إنسداد الأنف وألم شديد وضعف حاسة الشم، وألم في الرأس، وحمى، وألم في الفك العلوي من الفم، والشعور بإرهاق، ويتم إفراز مادة خضراء على الأرجح في حالة التهاب الجيوب الأنفية البكتيري، وإن لم يتفق الأطباء على ذلك الأمر بحسب الموقع.

نزلة البرد والجيوب الأنفية:
نزلة البرد يوجد بها أكثر من 200 فيروس يسبب في الإصابة بنزلة برد، وتعد تلك الفيروسات الأكثر انتشارًا، والمسؤولة عن 40%من حالات البرد، وتسمى عائلة الفيروسات الأنفية، وتشمل أعراض البرد إنسداد الأنف والجيوب الأنفية وفرز مادة غليظة القوام ورشح، وعطس وإلتهاب الحلق.

طرق التمييز بين الحالتين:
هناك طريقتين للتمييز بين إلتهاب الجيوب الأنفية الفيروسي، والتهاب الجيوب الأنفية البكتيري، ونزلة البرد:
الأولى أعراض نزلة البرد، أو التهاب الجيوب الأنفية الفيروسي:
عند تشعر بتحسن بعد مرور فترة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام، في حين تستمر أعراض التهاب الجيوب الأنفية البكتيري وتمتد لمدة تزيد على عشرة أيام دون حدوث أي تحسن لذا، فإذا استمر ظهور أعراض ما تعتقد أنها نزلة برد، لمدة تزيد على عشرة أيام دون أي تحسن فقد تكون الحالة هذه الحالة التهاب الجيوب الأنفية.

أما الطريقة الأخرى لمعرفة الفرق بين الحالتين، عند الشعور بتحسن نزلة البرد بعد بضعة أيام، لكن الحالة ظهرت فجأة مرة أخرى، وأصبحت أسوأ، فهذا يعني أن ما بدأ كنزلة برد هو في الأساس التهاب جيوب أنفية بكتيري.

نصائح العلاج:
عليك بتناول مسكنات الألم مثل الأسيتامينوفين "تيلينول"، والإيبوبروفين "أدفيل" في تخفيف الأعراض، كذلك قد تساعد بعض العلاجات المنزلية، ومنها شطف الأنف بالماء المالح، في تخفيف الأعراض.

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