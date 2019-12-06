"بي إم دبليو" تلغى اشتراك نظام "أبل كار بلاى" فى سياراتها

قررت شركة بي إم دبليو وقف تحصيلها للاشتراكات السنوية التي تحصّلها من ملاك سياراتها في مقابل توفيرها نظام Apple CarPlay المعلوماتي المتطور بهذه السيارات، وذلك بعد أن لاحظت عدم تطبيق كثير من شركات السيارات لهذه السياسة في موديلاتها.



ووفقًا لموقع "موتور وان" الأمريكي المختص بأخبار السيارات، فإن شركة بي إم دبليو، كانت تحصّل 80 دولارًا سنويًا من عملائها داخل الولايات المتحدة، و300 دولار كل 240 شهرًا، مقابل توفيرها نظام Apple CarPlay المعلوماتي في سياراتها.



وخلال إعلانها هذا القرار، دافعت بي إم دبليو عن تمسكها بتحصيل هذه النفقات على مدار السنوات الماضية، بقولها إن نظام معلومات Apple CarPlay شديد التعقيد ويتطلب هندسة إلكترونية من نوع خاص في تطبيقه وإضافته للسيارات.



ووفقًا لـ"موتور وان" فإن بي إم دبليو ستبدأ في تطبيقها هذا القرار على كل موديلاتها الجديدة لعامي 2019 و2020، داخل الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا.