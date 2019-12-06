فنانون وقيادات تنفيذية تشارك في مؤتمر التنمية الشاملة بالشرقية (صور)

انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر التنمية الشاملة بمحافظة الشرقية، بحضور الحسيني الكارم مساعد المنسق العام لحملة بنفكر لبكرة، والدكتور أيمن عكرش مساعد وزير التموين، والفنانة نشوى مصطفى، والفنان عزت العلايلي، والفنانة ليلى طاهر، والدكتورة نبيلة عبد المقصود، رئيسة التنمية المجتمعية بالمركز التابعة للمركز القومي للبحوث، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك بمركز فاقوس قرية العزازي بالكرايمة.



وقال الحسيني الكارم، إن الحملة تشارك فى مبادرة حياة كريمة بتقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات وخصوصا الحدودية، والمناطق الأكثر فقرا، مضيفا أن القيادة السياسية فى مصر تراهن على قوة الشعب.



يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب والأسر الأولي احتياجا والرعاية.